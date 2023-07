Basketbalistka roku se těší na změnu týmu. Neprožila jsem ideální sezónu, ví hráčka

"Tenhle rok asi jo. Myslím, že jsem měla lepší sezony. Teď byla spousta holek, které hrály mnohem líp než já," uvedla Reisingerová. "Jsem ale ráda. Je to takový bod, kdy si říkáte, že to stálo alespoň za tohle. Je to chtíč, který mě bude hnát dál," doplnila.

Pětadvacetiletá Reisingerová nezažila v Salamance úspěšnou sezonu. Ambiciózní tým vypadl v Evropské lize ve čtvrtfinále s USK Praha a v lize skončil druhý po prohrané finálové sérii proti Valencii. Klub po roce opustila a přestoupila do Schia.

"Byla to velmi těžká sezona. Komplikovaná po zdravotní i výkonnostní stránce, což jde ruku v ruce. Jakmile se trošku začala objevovat zranění, výkony šly dolů. Člověk se nesoustředí naplno a řeší jiné věci. Ani cíle, které jsme si daly, jsme nesplnily tak, jak bychom si přály. Ale i z těžkých věcí se může člověk něco naučit," uvedla Reisingerová, která dříve působila v Gironě či Valencii.

Kvůli zranění paty vynechala letní mistrovství Evropy a absolvovala operaci. "Už se cítím mnohem líp, těším se na začátek sezony. Těším se, až odstartujeme a přidám se do pětkového basketbalu, protože samotnou už mě to nebaví. Byla to dlouhá a bolavá cesta," podotkla.

Připustila, že i kvůli zdravotním potížím nedopadlo loučení v Salamance podle představ. "Asi celkově řešení mého zranění nebylo takové, jak jsem si představovala. Myslím, že obě strany v tom mají trošku prsty. Zklamání na konci bylo moc velké. Myslím, že si zasloužím vyzkoušet něco nového. Uvidím, jaké pocity mi to přinese," uvedla rodačka z Tirschenreuthu.

Nabídky z italského Schia, které v minulé sezoně skončilo třetí v Evropské lize, si vážila. Španělsko opustila po šesti letech. "Asi rozhodla poslední sezona. Ve Španělsku bych možná zůstala napořád, ale tahle sezona byla fakt těžká. Asi bylo třeba něco změnit a zkusit něco nového," prohlásila.

Obhlédnout nové prostředí do Schia vyrazí příští týden, k týmu se pak připojí 18. srpna. "Mluvila jsem s trenérem, vedením klubu a víceméně skoro s každým, s kým jsem mohla mluvit. Mám takový příjemný a rodinný pocit. Ani nevím proč, vlastně je vůbec neznám, ale mám pocit, že by to mohlo být skvělé. Říkali, že jsou rádi, že už nebudu proti, ale s nimi. Neřekla bych ale, že jsem jim dělala velké divočiny," řekla s úsměvem Reisingerová.

Věří, že aklimatizace nebude příliš dlouhá. "Je to podobný charakter lidí a myslím, že mi to zase padne k srdci jako Španělsko. Moc se na to těším, mít změnu je vždycky fajn. Jdu do týmu, který má hodně vysoké ambice, takže se těším i na tlak, jestli dokážeme dokázat, co si klub i hráčky přejí. Snad se zase dostaneme do Final Four Euroligy, jako byly minulý rok," doplnila a přála si zůstat fit.