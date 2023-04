Basketbalistky USK opustí Thomasová, trenérka Hejková i Jonesová zůstávají

"Alyssa je u nás pět let a moc jí děkujeme za vše, co pro tým udělala. Víme však, že bude končit. To je asi to hlavní jméno," řekl ČTK generální manažer klubu Marek Kučera. "S některými hráčkami budeme ještě jednat, další to tu mají už jisté. To bych ale ještě nechtěl zveřejnit," doplnil. O konkrétních změnách bude USK informovat v průběhu května a června.

Jednatřicetiletá Thomasová působila v klubu od roku 2018. V této sezoně byla podruhé vyhlášena nejlépe bránící hráčkou Evropské ligy a dostala se do nejlepší pětky soutěže. "Tým se určitě trochu změní a bude to zajímavé i pro diváky. Příští rok to bude jiný celek, mladší," uvedla Hejková.

Z českých hráček je na odchodu dvaadvacetiletá reprezentantka Sklenářová. "Je to těžké. Ne každý to zvládne jako Vyoralová. Je potřeba odolat tlaku, že se musí prosadit a každý rok se zlepšovat. To ne každý vydrží. Je jednodušší jít do slabšího týmu a tam být za hvězdu, než být za hvězdu u nás," prohlásila Hejková.

Foto: Michaela Říhová, ČTK Teja Oblaková (vlevo) a Barbora Wrzesinská oslavují po vítězství nad Brnem s mistrovským pohárem.

Z opor zůstávají kapitánka Oblaková nebo Jonesová. S Maríou Condeovou bude vedení jednat. "Tým bude vyrovnanější. Chceme hrát v širší rotaci a uvidíme, jak se nám to podaří poskládat," uvedla Hejková.

Jedním z cílů je i upravit herní projev. "Chtěli bychom to omladit. Navíc jsme už byli ve hře pod košem čitelnější. Chceme to udělat pestřejší, aby byla variace, že některé hráčky budou hrát dál od koše. V tohle určitě nastane nějaká změna," řekl Kučera.

Trenérkou bude i nadále Hejková. Rodačka ze Žiliny působí v USK od roku 2012 a vždy podepisuje kontrakt na jeden rok. Tentokrát ale naznačila, že by pro ni mohla být další sezona rozlučková.