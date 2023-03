Basketbalistky USK Praha deklasovaly Slovanku i v druhém čtvrtfinále

Basketbalistky USK Praha porazily Slovanku rozdílem třídy i v druhém čtvrtfinálovém duelu a po dnešní výhře 113:35 je dělí jedno vítězství od semifinále ligového play off. Očekávaný postup by měly účastnice Final Four Evropské ligy stvrdit v pátečním třetím zápasu, jenž se bude hrát opět v jejich hale Královka.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Brionna Jonesová z USK PrahaFoto : Roman Vondrouš, ČTK

Článek Nejlepší střelkyní večera byla s 25 body Temitope Fagbenleová, jež přidala 12 doskoků. Double double vedle britské basketbalistky zaznamenala i americká mistryně světa Brionna Jonesová za 20 bodů a 10 doskoků. První utkání USK ovládl 117:51. Čtvrtfinále play off basketbalové ligy žen - 2. zápas: USK Praha - Slovanka MB 113:35 (26:8, 54:22, 75:29) Nejvíce bodů: Fagbenleová 25, Jonesová 20, Vyoralová 16 - Koucká 8, Ondroušková 7, Colemanová a Svatoňová po 5. Stav série: 2:0. Basketbal Final Four Euroligy se vrací do Prahy. Hráčky USK chtějí vytěžit z domácího prostředí maximum