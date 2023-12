Basketbalistky USK Praha porazily v EL Polkowice a vyhrály posedmé za sebou

Hráčky USK se vrhly ve druhé čtvrtině za obratem a výrazně jim pomohla Saballyová. Německá pivotka vstřelila od stavu 19:24 sedm bodů v řadě a dostala Pražanky poprvé do vedení. Saballyová poté kvůli úderu do obličeje vystřídala, brzy se ale vrátila a vylepšila si do přestávky střelecký účet na 12 bodů. Lehký náskok měly přesto Polkowice. Po trefě Stankovičové šly do kabin s vedením 37:35.