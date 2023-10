Basketbalistky USK Praha zahájily nový ročník Evropské ligy vítězně

Francouzský celek v úvodu získal náskok 8:2, ale Pražanky odpověděly osmibodovou šňůrou, díky které se poprvé dostaly do vedení. Domácí hráčky sice pak ještě jednou ztrácely 10:12, ale stav otočily díky trojce Ayayiové a na přelomu první a druhé čtvrtiny předvedly desetibodovou šňůru. Náskok 20:12 se rychle rozplynul a krátce před poločasem to bylo 30:27 pro Landes, ale do pauzy skóre otočily Ayayiová s Cazorlaovou.