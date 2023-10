Andělová nikdy moc do Prahy nechtěla, teď se v USK bude učit a rvát o minuty v Eurolize

„Byla jsem úplně v šoku, když to přišlo,“ připustila Andělová, která ještě měsíc do startu sezony nevěděla, jaký dres bude oblékat. „V červenci jsem byla ještě docela v klidu, říkala jsem si, že jsem měla dobrou sezónu, tak určitě něco přijde,“ podotýká 173 centimetrů vysoká hráčka. Její sezona byla opravdu zářná, se slovenskými Piešťanskými Čajkami získala podruhé titul, stala se desátou nejlepší střelkyní ligy s průměrem 13,5 bodu na zápas a patřila mezi české opory na červnovém ME.

Přesto angažmá nepřicházelo. „Nikdy jsem nic takového nezažila. Už jsem to pak začala trochu prožívat, říkala jsem si, že většina týmů už začala s přípravou a já furt nic.“ Nakonec to ale pro Andělovou dopadlo, jak nejlépe mohlo. Nastoupila do nejlepšího českého celku.

Nabídku hrát za USK už ale rozehrávačka jednou odmítla. „Asi v patnácti nebo v šestnácti jsem tu možnost měla. Ale já jsem vlastně nikdy moc nechtěla hrát v Praze,“ připouští Andělová s tím, že největší změnou je pro ni velikost města. „Přece jen Praha je trochu větší než Piešťany, to dojíždění na trénink mě trošku obtěžuje,“ směje se rodačka z Pelhřimova, která ale na svém pobytu v hlavním městě hledá i pozitiva. „Určitě je tady mnohem lepší vyžití, v Piešťanech jsme ani nemohly jít třeba po zápase slavit, protože většina restaurací už nevařila, tady můžu jít na kafíčko nebo brunch kdykoliv.“

Andělová do mladého obměněného týmu pražských USK skvěle zapadla. „Některé holky už se samozřejmě znají z minulých let, ale myslím si, že mě vzaly, toho jsem se trochu bála,“ přiznává obavy s tím, že první dny pro ni byly náročné. „Já jsem se k holkám připojila o pár dnů později a musela jsem se vlastně nějak představit, vysvětlit jim, kdo jsem, co tady dělám, že tady nejsem nějaký vetřelec nebo tak,“ podotýká s úsměvem.

Pražský celek USK Praha znovu pomýšlí na titul v domácí lize a chce se dostat do Final Four Euroligy. Andělová si ale kromě týmových cílů klade i ty osobní. „Chci zapracovat na řadě herních věcí, budu sledovat holky a od nich se chtít co nejvíc naučit. Je to pro mě největší škola, kterou můžu tenhle rok absolvovat,“ říká s odhodláním česká rozehrávačka.

Vzhledem k faktu, že polovinu pražského týmu tvoří cizinky, probíhají konverzace hlavně v angličtině. „Mám pocit, že je pro mě teď spíš problém mluvit česky. Angličtina je tady na denní bázi, některé holky se teda baví i francouzsky, což jsem se sice šest let na gymplu učila, ale nepamatuju si nic,“ říká se smíchem Andělová, která se v Česku cítí zase dobře.

Cizí jazyk ale uslyší i ze střídačky, USK Praha vede už dvanáctou sezonu Slovenka Natália Hejková. „Já si myslím, že je taková správňácká. Zatím jsem s ní neměla sebemenší konflikt, je to prostě trenérka s velkým T, myslím si, že se od ní můžu spoustu věcí naučit,“ těší se na spolupráci s devětašedesátiletou trenérkou Andělová.

Co se týče basketbalového zázemí, tak sedmadvacetiletá basketbalistka velké změny nevidí. USK Praha je pro ni třetím českým klubem, šest sezón hrála za Hradec Králové, dva roky strávila v KP Brno. Právě na jejich palubovky se bude v rámci Chance ligy ráda vracet „Bude to pro mě takové déjà vu, myslím, že za ty tři roky se tam toho moc nezměnilo,“ směje se česká reprezentantka, pro kterou je hlavně Brno srdeční záležitostí. „Já to tam miluju, vlastně tam pořád studuju na Masarykově univerzitě, takže do Brna se těším moc.“

Domácí palubovku pro Andělovu ale teď bude hala Na Královce. „Mně se tady upřímně nikdy nehrálo moc dobře, koše jsou tady o dost tvrdší než jinde, ty barevné sedačky jsou za mě docela rušivé, ale doufám, že když tady budu mít nastříleno a natrénováno, tak to bude lepší,“ říká dvojnásobná mistryně Slovenska.