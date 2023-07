Český tým po vyrovnaném úvodu nad Italkami dominoval a ve třetí čtvrtině vedl až o 23 bodů. "Nebyl to vůbec jednoduchý zápas, i když to tak možná po druhé čtvrtině vypadalo. Soupeři takové zápasy nikdy nevypouští, navíc my jsme udělali několik špatných rozhodnutí a svými chybami jsme vrátili Italky do hry," konstatoval Martišek. "Na začátku se nám je povedlo bránit, bohužel na konci už to bylo těžší. Rozstřílely se a špatně se to bránilo. Naštěstí jsme v útoku byly dost dobré, takže to stačilo," řekla nejlepší česká střelkyně Valentýna Kadlecová, autorka 26 bodů.