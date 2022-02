Basketbalový duel Bayernu s CSKA se odkládá, Barcelona neodletí do Petrohradu

Barcelonští basketbalisté měli do Petrohradu odletět dnes. Na programu by měli mít ještě nedělní duel v Moskvě s CSKA. "Dáváme na vědomí, že klub FC Barcelona se vzhledem k informacím zveřejněným v posledních hodinách o válečném konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou rozhodl neodcestovat dnes do Petrohradu," uvedli zástupci katalánského klubu. "Na odpoledne jsou naplánovány další schůzky se zúčastněnými stranami, rozhodnutí by mělo padnout v příštích hodinách," dodal klub.