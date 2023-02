Brooklyn opouští i třetí z hvězd, Durant bude hrát v NBA za Phoenix. Westbrook se stěhuje do Utahu

Brooklyn tak opustila i třetí z velkých hvězd, které měly vytvořit super tým, ale k očekávanému úspěchu Nets nedovedly. Kyrie Irving si před pár dny vynutil výměnu do Dallasu a James Harden se už před rokem přesunul do Philadelphie.

Pro trojnásobného olympijského šampiona a mistra světa z roku 2010 bude Phoenix pátým působištěm v NBA. Kariéru zahájil v Seattlu, odkud se s klubem přestěhoval do Oklahoma City. Pak hrál také za Golden State, s kterým získal v letech 2017 a 2018 a mistrovské tituly. Pokaždé byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem finálové série. V roce 2014 získal stejné ocenění za výkony v základní části. Třináctkrát si vysloužil nominaci do Utkání hvězd NBA. V této sezoně byl Durant s průměrem 29,7 bodu na zápas nejlepším střelcem Brooklynu.

Po necelých dvou letech opouští rozehrávač Russell Westbrook basketbalisty Los Angeles Lakers. Nejužitečnější hráč NBA z roku 2017 se podle ESPN stěhuje do Utahu v rámci rozsáhlé výměny. Její součástí je i přesun Mikea Conleyho z Utahu do Minnesoty, odkud putuje D'Angelo Russell do Lakers, kam se vrací po šesti letech. Do losangeleského klubu přijdou také Malik Beasley a Jarred Vanderbilt z Utahu.