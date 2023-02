Miami držel zejména Tyler Herro s 31 body. V závěru ale Butler proměňoval trestné hody a při poslední akci mu kouč Erik Spoelstra svěřil rozhodující akci. Hosté totiž dokázali 0,7 vteřiny před koncem vyrovnat zásluhou Jalena Greena a do konce zápasu zbýval čas na jediný dotek míče a extrémně rychlou střelu, nebo smeč po nahození. A přesně to Heat zahráli. Gabe Vincent nahodil míč od postranní čáry k obroučce a Butler zasmečoval. Celkem dal 16 bodů.

"Zkoušeli jsme to někdy před třemi lety při tréninkovém zápase. No a teď jsme to vytáhli. Je to jedna z mála pozitivních věcí na tom, že jsme tehdy byli zavřeni v bublině kvůli covidu a mohli zkoušet i tyhle věci," řekl kouč Spoelstra. "Udělali jsme tam chybu v komunikaci. Říkal jsem jim, ať zůstanou pod košem, ale nedohodli se při přebrání a nezůstali tam. Další věc, ze které se musíme poučit," uvedl trenér Houstonu Stephen Silas.