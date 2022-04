USK nastoupil do boje o třetí místo bez španělské opory Márii Condeové. Druhá nejužitečnější hráčka tohoto ročníku soutěže si poranila v semifinále proti Fenerbahce rameno. Pražanky sice v úvodu zastavily nástup soupeře a otočily duel z 0:5 na 8:7, poté se ale musely obejít bez rozehrávačky Teji Oblakové. Tu trefila při souboji pod košem loktem do obličeje Kahleah Copperová a slovinská reprezentantka musela odejít na ošetření do kabin.

"Není to obraz celé té sezony, ale jen tohoto turnaje. Nás zastihl v nejkritičtějším okamžiku celé sezony. I když jsme se na to celkem slušně připravily, tak jsme už v prvním zápase přišly o další hráčku Condeovou, která už v neděli nemohla nastoupit. V rozehraném zápase o třetí místo hned na začátku dostala do už zraněného nosu z minulého zápasu Teja Oblaková a už ho má definitivně zlomený. Bylo složité, co se sestavou. Jak to namíchat. A moc se nám to nepodařilo, protože v druhém poločase už jsme na to neměly," řekla Hejková po prohraném utkání o bronz v rozhovoru pro Český rozhlas.