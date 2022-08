Češi nastoupili nejen bez Tomáše Satoranského, který si v pátek proti Německu poranil kotník, ale znovu bez dalšího rozehrávače Víta Krejčího (svalové zranění). Nově vypadl i pivot Martin Kříž (záda) a už v první čtvrtině odstoupil Jaromír Bohačík. Do sestavy se oproti pátečnímu utkání zařadil rozehrávač Viktor Půlpán.

Ginzburgův výběr vedl jen po úvodním koši kapitána Vojtěcha Hrubana. Italové dvakrát za sebou sérii čtyř bodů a potom šňůrou 7:0 unikli do náskoku 17:7. Na to nejdříve odpověděli Veselý s Patrikem Audou a na koš Tomáše Kyzlinka navázal trojkou Martin Peterka, který snížil na 16:19. Do konce první čtvrtiny český tým prohrával 18:25. V italském mužstvu se činili střelecky s osmi body Stefano Tonut a Simone Fontecchio z Utahu z NBA.