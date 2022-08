Velký problém pro basketbalisty! Satoranský se zraněným kotníkem nedohrál zápas s Němci

Po bezprostředním ošetření na palubovce se Satoranský s bolestivou grimasou jen odbelhal do kabiny a do utkání už nezasáhl. Ani se nevrátil k palubovce na střídačku. Vážnost situace dokumentovaly televizní záběry na zaražené členy realizačního týmu. Stalo se přesně to, čeho se trenér Ronen Ginzburg obával. Aby se mu ve chvíli, kdy je český tým před vrcholnou akcí konečně v plné síle, někdo nezranil. S napětím se bude očekávat, co Satoranského podvrtnutá noha udělá do rána, jestli oteče a co odhalí nutný rentgen.