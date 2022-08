Jedenáct bodů je k nám ještě přívětivých, řekl kapitán basketbalistů Hruban

"Byli dneska lepší, tvrdší. Jedenáct bodů je k nám ještě přívětivých. Jediné velké pozitivum je, že jsme je nenechali odskočit a neskončilo to o 25 bodů. Bojovali jsme až do konce. Bylo fajn, že jsme ukázali nějaký charakter. Na druhou stranu ten zápas byl hodně nepovedený," řekl Hruban.

"Němci nám jako soupeř moc nesedí. Jsou velcí, silní. Nedokázali jsme se celý zápas prosadit přes clony, ne úplně dobře jsme si pomáhali v obraně, a když už ano, tak moc. Hlavně v obraně byl ten problém a vydrželo to celý zápas. Nic jsme nezměnili do poslední minuty," uvedl.

Češi pustili domácí několikrát do náskoku o 15 bodů, potom ho korigovali, ale nedostali se pod dvouciferný rozdíl. "Tempo zápasu trochu polevilo. My jsme se rozběhli do protiútoku, dali nějaké body. Obrana byla pořád stejně špatná, ale v útoku jsme byli lepší. Ve druhé čtvrtině jsme udělali spoustu ztrát, dostali lehké koše a měli tam nepřesvědčivé úseky, kdy jsme si nedokázali vytvořit pořádnou střelu. To ve druhém poločase nebylo, a proto ten náskok nenarůstal," podotkl Hruban.