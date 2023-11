Dallas v NBA otočil zápas s Charlotte, Durant pomohl Phoenixu 41 body

„Dělal jsem, co jsem mohl. Ale prostě nám to dnes nebylo přáno,“ litoval Ball. Jeho tým ještě mohl porážku zvrátit, jenže 8 vteřin před koncem ztratil míč a právě Ball následně fauloval soupeře ještě před vyhozením míče z autu. To je nyní posuzováno jako úmyslný faul a Dallas z toho vytěžil čtyři body, čímž zápas definitivně rozhodl.

Clevelandu se povedlo po sedmi letech a 16 zápasech zvítězit nad Golden State. Od prosince 2016 s nimi prohráli 12 zápasů základní části a čtyři duely play off v řadě. Tentokráte ale dobrým týmovým výkonem uspěli. „Je to skvělý pocit. Vím, že to bylo už hodně dávno, co se tohle Clevelandu povedlo a jak moc důležité je to pro fanoušky,“ řekl Donovan Mitchell, který k výhře pomohl 31 body.