Miami odehrálo v play off o pět zápasů více než Nuggets a únava už na něm byla patrná. Zejména Jimmy Butler se neprosazoval tolik jako obvykle a zaznamenal 13 bodů, 7 doskoků a 7 asistencí. "Musíme více atakovat koš. A to včetně mě. Dnes to nebylo ono," připustil Butler. Zazářil ale mladý náhradník Haywood Highsmith, který si 18 body vyrovnal své maximum v NBA.

"Miami nesmíte podcenit. Poslední, co jsem hráčům před zápasem řekl, bylo: Dejte si na ně pozor. Přijeli do Milwaukee a vyhráli tam úvodní zápas. přijeli do Bostonu a vyhráli tam první zápas. A to samé v New Yorku. A my nechceme, aby získali kontrolu nad touhle sérií. My musíme mít kontrolu," řekl trenér Denveru Michael Malone.