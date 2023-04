Deset měsíců v ruském lágru. Grinerová chystá knižní zpověď

Grinerovou zatkli loni v únoru na moskevském letišti, protože u sebe měla náplně do elektronické cigarety obsahující konopný olej. V srpnu ji soud za pašování drog poslal na devět let do vězení, v listopadu byla z vazební věznice přemístěna do trestanecké kolonie v Mordvinsku zhruba 500 kilometrů jihovýchodně od Moskvy. Domů se dostala v prosinci po výměně vězňů za ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta.