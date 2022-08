Francie - Česko 95:60 Dlouhá poločasová pauza způsobená opravou koše srazila český tým na kolena

Začali skvěle, ale po nezvyklém zdržení v poločase se proti finalistovi olympiády úplně sesypali. Do poloviny utkání hráli Češi v pařížském duelu kvalifikace o postup na MS 2023 basket jako z říše snů a dostali Francii hodně do úzkých. Jenže oprava technické závady na koši, která neuvěřitelně protáhla pauzu před třetí čtvrtinou, dokonale rozhodila do té doby až překvapivě působící reprezentační stroj. Ve druhé polovině duelu bohužel působil národní tým naprosto zoufale. Ztratil jiskru a úplně mu odešla střelba, takže nakonec prohrál vysoko 60:95.

Foto: Josef Vostárek, ČTK Český basketbalový reprezentant Patrik Auda.Foto : Josef Vostárek, ČTK

Článek Češi i přes citelné absence Satoranského, Krejčího a Bohačíka rozehráli zápas skvěle, nebáli se zakončovat zdálky a drželi favorita na uzdě důslednou obranou. „Brali jsme to tak, že nemáme co ztratit a povedlo se nám soupeře zaskočit tím, že jsme dělali věci, které od nás nečekal," tvrdil nejlepší český střelec Ondřej Balvín. Po čtvrthodině vedli nebojácně hrající hosté 35:24, působili s ohromnou energií a přes patnáct tisíc diváků v hledišti jen udiveně kroutilo hlavou. Trojkou v poslední vteřině pak Hruban stanovil senzační poločasové vedení českého týmu 42:38, jenže pauza před třetí čtvrtinou místo pravidly určené čtvrthodiny trvala 35 minut. K zemi se totiž poroučel koš, na nějž se dlouze zavěsil po smeči těsně před přestávkou 216 cm vysoký pivot Gobert, jeden ze čtyř francouzských hráčů z NBA. Rudy Gobert breaks a basket, France – Czech Republic interrupted https://t.co/nu9yfjOYJx — Youssef Tarchoun (@YoussefTarchou1) August 24, 2022 Oprava se protahovala a český tým při neplánovaném dlouhém čekání úplně vypadl z tempa. Navíc reprezentanti po znovuzahájení hry museli útočit na ten problematický koš a jako kdyby ztratili útočnou sebedůvěru. Mentálně hodně nezvyklou situaci neustáli, jejich koncentrace byla pryč a od začátku třetí části pod tlakem soupeře kupili ztráty míče. SHOWTIME ✨ #TeamFranceBasket x @rudygobert27 | #PassionnémentBleu | #FRACZE pic.twitter.com/zJYfzmVrge — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 24, 2022 Domácí osmibodovou šňůrou rychle otočili skóre, zatímco Češi zakončovali z nepřipravených pozic. Francouzi už ale našli svůj klid, byli agresivní v obraně a sázeli na brejky, takže třetí desetiminutovku vyhráli 28:8 a bylo rozhodnuto. Pak už všechno směřovalo k drtivé porážce, nikdo z reprezentantů neunesl tíhu toho, jak bodové manko narůstalo. Kvalifikace basketbalistů o postup na mistrovství světa 2023 - skupina K: Francie - Česko 95:60 (18:27, 38:42, 66:50) Nejvíce bodů Francie: Luwawu-Cabarrot, Yabusele oba 16, Gobert 14. Sestava a body ČR: Hruban 14, Balvín 12, Kyzlink 9, Sehnal 6, Veselý 4 - Jelínek 7, Auda 3, Peterka 3, Kříž 2, Půlpán, Palyza, Vyoral. Fauly: 16:17. Trestné hody: 20/13 - 13/9. Trojky: 6:7. Doskoky: 43:35. Maďarsko - Litva 78:88 (38:44), Černá Hora - Bosna a Hercegovina 88:69 (41:26).

