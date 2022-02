Durant při volbě týmů pro Utkání hvězd NBA přenechal Jamesovi Hardena

Durant a James jsou stejně jako vloni kapitány týmů, protože v jednotlivých konferencích obdrželi nejvíc hlasů od fanoušků. Ve formátu, kterým se All Star Game hraje od roku 2018, kapitáni rozhodují o složení svých týmů z vybraných hráčů.

S volbou náhradníků začínal Durant a Hardena opomíjel až do úplného konce. Z poslední dvojice si vybral nejlepšího obránce uplynulé sezony Rudyho Goberta s vysvětlením, že potřebuje v týmu velkého hráče - ačkoliv v Utkání hvězd zpravidla nejsou defenzivně ladění hráči vůbec potřeba.

Harden ve čtvrtek těsně před uzávěrkou přestupů zamířil do Philadelphie výměnou za Bena Simmonse, Setha Curryho a Andreho Drummonda. Tým změnil po 13 měsících. Podle televizní stanice ESPN si o výměnu řekl, ale chtěl to utajit kvůli obavám z negativních reakcí. Už loni si totiž vynutil odchod z Houstonu, za který nastupoval přes osm let.