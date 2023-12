Embiid 51 body řídil výhru nad Minnesotou, kterou v čele NBA vystřídal Boston

„A to jsem se do ničeho nemusel nutit. Prostě jsem si jen bral střely, které jsem měl. Snažil jsem se rozpoznat, kdy mám být agresivní a kdy nechat hrát spoluhráče. A dnes to hezky vyšlo,“ řekl Embiid, který posedmé v kariéře dal přes 50 bodů a podvanácté za sebou zaznamenal alespoň 30 bodů a 10 doskoků. To je nejdelší série od sezony 1971/72, kdy Kareem Abdul-Jabbar měl 16 takových zápasů v řadě.