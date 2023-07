Hejková je opět basketbalovou Trenérkou roku na Slovensku

Devětašedesátiletá trenérka letos s pražským týmem získala třináctý titul v řadě, neuspěla s ním ale v domácím finálovém turnaji Evropské ligy, v němž USK skončil čtvrtý. "Nikdy to (ocenění) neberu jako samozřejmost, je to milá událost a ohlédnutí za minulou sezonou," citovala slovenská média Hejkovou. "V české lize jsme natáhly šňůru neporazitelnosti, ale v Eurolize jsme nedosáhly na to, co jsme chtěly," zhodnotila sezonu.