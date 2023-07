Hruban prosil fanoušky o trpělivost a věří, že se obměněná reprezentace zlepší

"Oproti zápasu s Pobřežím slonoviny to byl posun dopředu. Dnes jsme si líp dokázali pohlídat balon a neměli tolik ztrát. Soupeř už z toho neměl takové dvojtaktové cvičení," připomněl Hruban páteční porážku na turnaji s africkým (81:97). "Chyb je ale pořád strašně moc. V útoku si nejsme schopní vyhovět, v obraně děláme stupidní chyby. Je tam spousta snahy, ale bohužel to zatím jde směrem, který nepomáhá," doplnil bývalý hráč Nymburka.

Češi ani ve druhém duelu neudrželi soupeře pod hranicí devadesáti bodů. Proti Portugalsku vedli jen v úvodu, soupeř poté utekl do dvojciferného náskoku a ten si ve druhé půli pohlídal.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený cz.basketball (@cz.basketball)

"Měli jsme moc útoků, kdy jsme dokázali bránit patnáct, sedmnáct, dvacet vteřin a pak dostali jednoduchý koš. To strašně sráží," řekl Hruban. "Snažíme se presovat, hrát nátlakově, ale místo toho, abychom z toho měli nějakou hru my, tak naopak soupeř získá přesilové situace a výhodu. To je něco, na čem musíme pracovat. Nedá se nic dělat. Je to nějaký proces a cesta. Můžeme jen fanoušky poprosit, aby s námi byli trpěliví," podotkl devítinásobný vítěz české ligy.

Věří, že každý další zápas obměněnému týmu, kde chybí Tomáš Satoranský, Jan Veselý, Ondřej Balvín, Patrik Auda a zatím také Jaromír Bohačík, Martin Peterka, Vít Krejčí či James Karnik, pomůže. Národní tým čeká v Portugalsku ještě nedělní duel s Jordánskem, příští týden následuje od 4. do 6. srpna turnaj v Brně. Předkvalifikace o OH 2024 se uskuteční od 12. do 20. srpna.

"Já věřím, že se tým postupně posune. Je to na nás, trenérovi a celém týmu, abychom se dokázali konsolidovat," řekl Hruban. "Jiná cesta než pracovat, koukat dopředu a nahoru není. Nemáme kouzelný proutek, kterým bychom mávli a najednou bude vše fungovat. Tým je hodně nový a musíme to dát dohromady. Jinak to nejde," doplnil Hruban.