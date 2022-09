Hrubana těší kouzelné české trojky. V Berlíně si sportovně přeje Řecko v plné síle

„Diváci nás pořád tlačili dopředu a byli skvělí. Odměnit je nakonec tímhle vítězstvím a postupem je parádní věc. Byla to pro nás nakonec těžká skupina," řekl s úlevou Hruban, který si uvědomoval, že původně se od Česka čekalo více než postup ze čtvrtého místa. „Dělo se toho kolem týmu opravdu hodně. Šli jsme do turnaje ve složité situaci, se zraněným Satym a dalšími zdravotními problémy a po strašně rozbité přípravě. Nakonec ale naše vůle a odhodlání i tvrdá práce slavily úspěch," připustil.

V pátek před polednem už budou reprezentanti v Berlíně. Museli se ale podrobit požadavku FIBA a místo vlakem cestují letadlem k souboji proti vítězi skupiny C Řecku, na čele s Janisem Adetokunbem. „Jak na něj? Na to ještě nikdo nepřišel," usmívá se kapitán Čechů.

Odstoupení Adetokunba ze čtvrtečního závěrečného zápasu skupiny (zraněný kotník) jej zatím nechává klidným. Ostatně i kouč Řeků Dimitris Itoudis po duelu s Estonci zdůraznil, že jeho hvězda bude v pořádku. „Já doufám, že bude v pohodě. Bez něj by to Řekové měli daleko těžší, na druhou stranu my si proti němu chceme zahrát a byla by obrovská škoda pro celý turnaj, kdyby musel odstoupit," naznačil Hruban.