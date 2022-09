Satoranský byl rád, že už nehraje na jedné noze

Nejen klíčové utkání, ale celý domácí turnaj, je pro něj hodně emotivní. „Viděl jsem v předchozích dnech, jak mě mužstvo potřebuje, o to víc jsem trpěl. Teď to byl zápas o všechno, tak jsem si řekl, že v něm udělám i možná více než můžu. Myslím, že každý viděl, jak jsme se vlivem všech okolností semkli," uvažuje hráč se zkušeností šesti sezon v NBA.

„Nevím, jestli je moc způsobů, jak Janise zastavit a ubránit. To je hráč na nejvyšším levelu, určitě to nepůjde proti němu hrát jedna na jedna, spíš si na něj musíme vypomáhat a zdvojovat tu obranu," říkal Satoranský, když ještě netušil, že si nejužitečnější hráč NBA z let 2019 a 2020 v Miláně po faulu Kriisy poranil kotník. Přesto za devatenáct odehraných minut byl zase nejlepším řeckým střelcem. Podle trenéra Dimitrise Itudise však bude v pořádku. „Odešel ledovat do šatny a nemělo smysl, aby se vracel. Do neděle se však dá určitě do kupy" řekl řecký kouč.