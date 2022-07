Hvězdě USK Thomasové se ve WNBA povedl triple double

V historii soutěže založené v roce 1996 to byl teprve 17. případ, kdy se některé z hráček podařilo dostat do dvojciferných čísel ve třech statistických ukazatelích. A Thomasová se stala jedenáctou basketbalistkou, která to dokázala. Rekordmankami jsou se třemi takovými počiny Candace Parkerová a Sabrina Ionescuová, dvakrát triple double zaznamenaly Sheryl Swoopesová a Courtney Vanderslootová.