Hvězdný basketbalista Durant navzdory sporům zůstane v Brooklynu

Durant na konci června požádal o výměnu a spekulovalo se, že by mohl odejít do Bostonu Celtics, Miami Heat nebo Toronta Raptors. Nakonec názor změnil. "Steve Nash a já jsme se společně se spolumajiteli Joem Tsaiem a Clarou Wu Tsaiovou setkali včera s Kevinem Durantem a (jeho manažerem) Richem Kleimanem v Los Angeles. Dohodli jsme se, že budeme pokračovat v našem partnerství. Soustředíme se na basketbal, myslíme na jeden společný cíl - vytvořit stabilní klub, abychom přinesli trofej do Brooklynu," uvedl generální manažer Marks.