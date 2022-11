Irving dá za antisemitský tweet půl milionu dolarů na boj proti nenávisti

Basketbalista Kyrie Irving věnuje půl milionu dolarů na boj proti nenávisti ve společnosti poté, co vyvolal pozdvižení a stal se terčem kritiky za to, že v příspěvku na sociálních sítích poukázal na film všeobecně označovaný vzhledem ke svému obsahu za antisemitský. Stejnou částku se rozhodl převést na neziskovou organizaci Anti-Defamation League jeho klub Brooklyn Nets. Hráč i obě organizace to oznámili ve společném prohlášení.

Foto: John Minchillo, ČTK/AP Basketbalista Kyrie Irving v utkání proti Dallasu Mavericks.Foto : John Minchillo, ČTK/AP

Nets příspěvek třicetileté hvězdy z minulého týdne odsoudili, za neuvážený čin označil tweet i komisionář NBA Adam Silver. A kritické reakce se Irving dočkal i od řady fanoušků při posledních zápasech. Kontroverzní rozehrávač a šampion NBA z roku 2016 s Clevelandem, mistr světa (2014) i olympijský vítěz (2016) nejprve kritiku odmítal, nyní v prohlášení otočil. "Jsem proti všem formám nenávisti a útlaku. Jsem si vědom negativního dopadu mého příspěvku na židovskou komunitu a přebírám za to zodpovědnost. Nevěřím tomu, že vše, co v tom dokumentárním filmu zaznělo, je pravda a že se v tom zrcadlí moje morálka a postoje," konstatoval Irving. Irving na sebe kontroverzním jednáním upozornil i v nedávné minulosti. Například dostal opakovaně pokutu od vedení NBA za to, že nemluvil s novináři, v poslední době plnil titulky jako odpůrce očkování proti koronaviru. V minulé sezoně kvůli tomu přišel o domácí zápasy Nets, než se v březnu v New Yorku uvolnila opatření, a údajně také o novou lukrativní smlouvu. Ta současná mu vyprší po sezoně.

