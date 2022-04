Irving zaplatí za prostředníček a nadávky fanouškům v NBA přes milion korun

"Křičeli na mě sprostá slova. Od nás se očekává, že budeme poslušní a pokorní ... Tohle je prostě play off," řekl Irving. Od doby, co po dvou sezonách odešel z Bostonu do Brooklynu, jej pravidelně fanoušci Celtics vypískávají či jinak provokují. V minulé sezoně po něm hodili lahev s vodou a americký basketbalista si stěžoval i na rasismus.