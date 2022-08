Klíčový zápas na ME! Šance na výhru je velká, tuší opora mladých basketbalistek

Tvrdíte, že šance na postup je velká. Co vás k tomu vede?

Zápas s Tureckem je extrémně důležitý, chceme postoupit. Šance na výhru je z mého úhlu pohledu poměrně veliká, Turecko je spíše pomalejší tým zakládající si na signálech. My se snažíme hrát hodně rychlý basketbal, takže si myslím, že v tom bude naše výhoda. Samozřejmě pokud chceme vyhrát, musíme předvést opravdu dobrý výkon po celém hřišti. A hlavně trefovat šance.

Ze tří zápasů ve skupině jste vyhrály jen jeden. Jak hodnotíte dosavadní průběh šampionátu?

Úvodní zápas s Belgií se nám povedl, druhý zápas proti Řecku už tolik ne – vedly jsme o 16 bodů, ale bohužel v druhé polovině jsme to vypustily, nebyly jsme ve své kůži a domácí tým zvítězil. Třetí zápas proti Lotyšsku byl velice dobrý, i když jsme prohrály. Nepadalo nám to tam, ale herně to byl jeden z našich nejlepších zápasů.

Překvapilo vás, jakou máte v Řecku podporu fanoušků?

Jsme jim moc vděční, máme jich tu hodně. Podporují nás při každém zápase, věří v nás. Už se moc těšíme na zápas s Tureckem, který navíc odehrajeme v nové hale.

Co pro vás znamená možnost reprezentovat Česko?

Je to velká čest. Dostala jsem i nabídku od Rakouska, že bych mohla reprezentovat je, ale to bych si musela vzít rakouské občanství. Jsem moc vděčná za to, že na turnaji můžu být a oblékat český dres.

Jak si zatím šampionát užíváte?