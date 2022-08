Veselý po roční pauze oblékl reprezentační dres a chystá se na ME: Hned jsem si ověřil, že nám věci fungují

Vracíte se přesně po roce, změnila se reprezentace hodně?

Řekl bych, že jsem mužstvo našel v úplně ve stejném stavu jako loni, kdy jsme končili olympiádu. Přece jen základ už je několik let spolu, jen pokaždé někdo chyběl, já na MS v Číně, Vojta Hruban v Tokiu, ale tentokrát jsme tady konečně všichni. Tedy v plné síle a pozitivně naladěni.

Bude letitá sehranost výhodou českého mužstva?

Určitě. Trénink není o nějakém poznávání, co spoluhráči zvládnou a co jak komu jde, stačí se jen oťukat. Hned po dvou trénincích jsem rychle zjistil, že nám věci fungují. Hlavně se Satym na sebe pořád slyšíme, to jsme si ověřili hned. Ani jsem se nebál, že bychom něco zapomněli. Taky proto jsme podepsali smlouvu ve stejném angažmá.

Těšíte se, že spolu pozvednete Barcelonu?

Možná si tak trochu navzájem splácíme dluh, zkusit si to konečně spolu v jednom klubu. Já po osmi letech ve Fenerbahce hledal něco, co mi zase dodá energii. Po tak dlouhé době na jednom místě je dobře přijmout nové výzvy. Udělal jsem ten krok první, Saty se pak přidal a u něj hrálo roli i to, že se vrací do klubu svého srdce.

Foto: Slavomír Kubeš, ČTK Jan Veselý je jednou z opor národního týmuFoto : Slavomír Kubeš, ČTK

Jste připraven na emotivního litevského trenéra Jasikevičiuse?

Mám takový styl koučinku rád, takže mi bude vyhovovat. Musíme se ale připravit na to, že systém je daný trenérem a nemůžeme si jako dva Češi vymýšlet nějaké svoje věci. Budeme se ale snažit předvést v daném rámci všechno, abychom týmu pomohli vyhrávat a sbírat trofeje.

Ještě než obléknete dres katalánského klubu, čeká vás reprezentační vrchol sezony. Vnímáte, že zářijové mistrovství Evropy v Praze provází velké očekávání?

Těšíme se na to všichni, i když šampionát v domácím prostředí bude nová zkušenost pro každého. Jednačtyřicet let se u nás takový turnaj nehrát. Basket je pod dojmem posledních výsledků hodně populární. Rád hraju před plnými halami, tak snad se nám to v O2 areně splní, diváci, včetně řady mých přátel budou hlasitě fandit a my se budeme moct opřít o co nejlepší prostředí.

Bude na ME pro vás hodně specifické utkání ve skupině se Srby, když tam máte příbuzné z manželčiny strany?

Mám k Srbům silné vazby, ale reprezentace je něco jiného. Před lety se mluvilo o tom, že bych mohl dostat jejich pas, abych byl v Partizanu domácí hráč. Ale to bych se musel vzdát českého pasu, což pro mě nepřipadalo v úvahu. Teď si zahraju skutečně před svými fanoušky a chtěl bych každý zápas vyhrát.

Můžete naplnit i tajný medailový sen?

Já tedy směrem k šampionátu nemám ani žádné sny. Chci, abychom hráli dobře a dali do toho vše, jako jsme to udělali na olympijské kvalifikaci ve Victorii, kdy všichni říkali, že nemáme šanci, a přesto jsme do Tokia postoupili.

Takže zkusíte na šampionátu spíš překvapit?