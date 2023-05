Konečný obhájil post ve výkonném výboru FIBA Europe

Generální sekretář ČBF Konečný dostal mandát na druhé funkční období. Poprvé byl do výboru zvolen před čtyřmi lety. "Pro český basketbal je to podle mého názoru i poděkování za dobře zorganizovaný EuroBasket, protože i na stávající valné hromadě FIBA Europe za mnou hodně lidí chodilo a gratulovalo k dobře odvedené práci v rámci ME," řekl Konečný.