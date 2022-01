Kouč, který překazil soupeři přihrávku, dostal od NBA pokutu 10 000 dolarů

Situace nastala necelých šest minut před koncem zápasu při vedení Nets 109:103 a znamenala pro domácí tým ztrátu míče a protiútok soupeře. Žádný ze tří rozhodčích totiž koučův zásah nepostřehl. Přestože z protiakce koš nepadl, závěr zápasu tím byl ovlivněn, protože Wizards přišli o bezprostřední možnost zakončit útok. Pokud by si rozhodčí Vanterpoolova zásahu všimli, mohli odpískat technickou chybu, následoval by trestný hod ve prospěch Wizards, kteří by navíc dostali do svého držení míč k dalšímu útoku.