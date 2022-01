Krádež! Kouč nepovoleným zákrokem zasáhl do hry a ovlivnil zápas

K zákroku došlo ve čtvrté čtvrtině necelých šest minut před koncem hry za stavu 109:103 pro hostující Nets. Washingtonský Spencer Dinwiddie vyslal přihrávku do levého rohu před hostující lavičku na Kyla Kuzmu. K němu se však přihrávka nedostala. Do hry totiž vstoupila Vanterpoolova ruka.

Kdyby totiž rozhodčí zákrok viděli, mohli by odpískat technickou chybu, Washington by házel jeden trestný hod a získal by míč. Není divu, že po porážce o pouhý jeden bod byli hráči Wizards pořádně naštvaní. „Za tu dlouhou dobu, co jsem u basketbalu, jsem ještě nikdy nic takového neviděl. Nikdo není dokonalý, ale v takovémhle zápase lze něco takového těžko akceptovat," čertil se domácí asistent trenéra Joseph Blair.