Portland devět vteřin před koncem vedl o tři body, proto trenér Oklahomy pustil do hry i Krejčího, míč si však vzal Roby a trojkou poslal zápas do prodloužení. V něm přidal dalších sedm bodů a zařídil vítězství Oklahomy. Poslední dvě minuty prodloužení odehrál i Krejčí.

Miami se ve vyrovnané tabulce Východní konference vrátilo na první příčku poté, co porazilo Sacramento 123:100. Jimmy Butler k tomu přispěl 27 body.

Pro Raptors to byla velmi důležitá výhra v boji o přímý postup do play off, jelikož tak udrželi šestou příčku před Clevelandem, který zvítězil 107:101 nad Orlandem. Toronto táhl Pascam Siakam, který si vylepšil sezonní maximum na 40 bodů.