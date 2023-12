Legendární kouč Scariolo vypráví: o ukradeném míči a promarněné šanci na NBA

„Představte si, že mám pořád míč, co mi po zápase dali!“ rozzáří se Scariolo při vzpomínce na předloňský únor. Tehdy měl pořádný fofr. Na otočku cestoval do Polska, aby vedl Španěly v kvalifikaci o postup na později zlatý Eurobasket. Pak pádil narychlo zpátky, jenže kvůli covidovým opatřením, karanténě a nejrůznějším testům si musel střihnout cestu autem do Miami a zase nazpět do Toronta. „Vydalo by to na knížku.“