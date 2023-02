Pro Lillarda to byl už patnáctý zápas kariéry, ve kterém dal přes 50 bodů, což ho řadí na šesté místo historie. Dosud bylo jeho i klubovým maximem 61 bodů. Tentokrát měl už v poločase 41 bodů, a když 44 vteřin před koncem odcházel ze hřiště, svítilo u jeho jména 71 bodů.

V historii se jen devětkrát stalo, že by hráč dal v zápase více než 12 trojek. A z toho třikrát právě letos v únoru. Dvakrát to byl Klay Thompson z Golden State, jemuž se to v pátek povedlo proti Houstonu stejně jako v neděli Lillardovi. Obrana Rockets tak podruhé za sebou neubránila hráče na perimetru a inkasovala přes 20 trojek. Lillard opět neváhal zvedat střelu z velké dálky, jednou se trefil téměř z poloviny hřiště.