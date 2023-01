Do sestavy Clevelandu se po více než roce vrátil rozehrávač Ricky Rubio, který duel zakončil s devíti body a třemi doskoky za 10 minut. "Nikdy jsem kolem sebe neměl člověka, s nímž by ostatní hráli tak rádi. V jeho těle není jediná sobecká kost. Vše, co dělá, dělá pro ostatní," řekl trenér Cavaliers s J.B. Bickerstaff.