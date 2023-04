Miami opět dokázalo, že v play off se mění ve zcela jiný tým. Zejména Jimmy Butler, který se postaral o 35 bodů a 11 asistencí. Díky němu se Heat už v první čtvrtině ujali vedení, jež si drželi až do konce. Bam Adebayo přispěl 22 body a veterán Kevin Love 18 body.

Milwaukee se opíralo o 33 bodů Khrise Middletona a 16 bodů a 16 asistencí Jrue Holidaye, ale bez Adetokunba mu chyběla síla a výbušnost. Řecká hvězda si záda poranila při souboji s Lovem pod košem po osmi minutách zápasu. Adetokunbo se ještě pokusil vrátit do hry, ale po chvíli opět zamířil do šatny a už nehrál.

„Na rentgenu nic nebylo. Budeme ho sledovat a uvidíme, jak se bude cítit ráno. Budeme ho co nejvíce šetřit, aby byl připravený na zápas," řekl trenér Bucks Mike Budenholzer. To Miami zřejmě přišlo na celé play off o Tylera Herroa, který si v závěru první půle zlomil kost na pravé ruce poté, co skočil na zem pro míč. Poté se zraněním ještě minutu hrál a dokonce vstřelil trojku, ale viditelně měl velké bolesti a ze zápasu v poločase odstoupil.