Mladým basketbalistkám začíná Evropa. Toužíme si zahrát o medaili, hlásí křídelnice Velichová

Mladé lvice čeká náročný program, v Heráklionu odehrají sedm utkání v rychlém sledu. V základní skupině jde o nejlepší umístění, do další fáze postoupí celý kvartet a poté se v osmifinále křížem utká se soupeři ze skupiny A (Turecko, Itálie, Španělsko a Polsko).

„Týmový cíl je umístit se do šestého místa, abychom si zajistily účast na mistrovství světa. Ale rády bychom se viděly ještě výš, zahrály si o medaili," odhalila smělé plány Charlotte Velichová, osmnáctiletá křídelnice z Hradce Králové. „Pro mě je to poslední velký turnaj v téhle kategorii. Mám v týmu hodně mladších kamarádek, které v osmnáctce ještě budou pokračovat. O to víc bych s nimi ráda ještě něco vyhrála," prohlásila.

To trenér Pruša o konkrétním umístění mluvit nechtěl. „Víc než výsledky stavíme na první místo rozvoj hráček jako takový. Pro deset z dvanácti děvčat, s výjimkou Kadlecové a Paurové, to bude první zkušenost s velkou evropskou akcí. Pro mě je nejdůležitější, jak se bude náš tým prezentovat. Aby bylo zřejmé, jakým stylem hrajeme a že hráčky akceptují své role. Pokud to budou plnit, přijdou i výsledky," věří šestatřicetiletý trenér.

Foto: Česká basketbalová federace Trenér českých basketbalistek do 18 let Viktor Pruša.Foto : Česká basketbalová federace

"Určitě se chci vyhnout bojům o záchranu, to je úkol číslo jedna. Pád do divize B by byl do budoucna problém a velký krok zpátky. A pokud to vezmu z opačného pohledu, hrát o postup na mistrovství světa by byla úplná pohádka. To je takový můj skrytý cíl," svěřil se.

Začátek šampionátu bude náročný. S Belgií, Řeckem ani Lotyšskem se totiž český tým v této věkové kategorii ještě neutkal. „Ale informací máme dost. Mám dva extrémně skvělé asistenty. Michal Martišek a Míša Drtilová připravili perfektní přehled o soupeřích. Máme videa, naskautované jednotlivé hráčky. Lotyšsko by mělo být výkonnostně nejtvrdší oříšek. Řecko hraje doma, tam očekávám hodně zajímavou kulisu. A také Belgie dělá každý rok progres. Uvidíme, jak se s nimi popasujeme," vypočítal Pruša.

Foto: Česká basketbalová federace České basketbalistky do 18 let ještě před odletem na ME do Řecka.Foto : Česká basketbalová federace

Češky sází především na týmovost a rychlou hru. „To jsou naše silné stránky.Trenér chce, aby se do hry dostaly všechny hráčky, nebylo nás v rotaci třeba jen sedm. A o to víc vyžaduje, abychom hrály dynamický basket ve vysoké rychlosti," popisovala Velichová, na co se mohou fanoušci v jejich podání těšit.

„Od prvního kempu se jim snažíme vštěpovat nějakou herní identitu. Ve svých klubech jsou dominantní, ale v reprezentaci potřebujeme, aby se obětovaly ve prospěch týmu. Na týmovosti jsme hodně pracovali. Chceme hrát rychle a agresivně na obou polovinách hřiště. Je to moje filozofie," konstatoval český trenér.