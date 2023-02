Narodila se v Belgii, žila v Rakousku. Basketbalová naděje ale reprezentuje Česko a válí za Žabiny

„Pokud bych se dostala do dvanáctičlenné sestavy pro nadcházející zápasy, a ještě by se povedlo postoupit, bylo by to naprosto super. Ale chci se soustředit především na svůj výkon, abych si do hlavy nepouštěla věci, které tam v tu chvíli nemají být," tvrdí osmnáctiletá hráčka, v jejímž životopise se to hemží zajímavostmi.