NBA je pro mě uzavřená kapitola, řekl po návratu do Barcelony Satoranský

"NBA je pro mě uzavřená kapitola. Já jsem nikdy nechtěl ani žít v Americe. Myslím, že po všechny ty roky, kdy jsem měl velice povedené sezony, tak jsem se já osobně a můj basket musel vždycky přizpůsobovat. Řekl bych, že to byla někdy taková basketbalová přetvářka. Snažil jsem se zvykat na věci, které mi nejsou úplně po kůži, a to byl jeden z důvodů, proč už jsem nechtěl dál v NBA pokračovat," řekl Satoranský českým novinářům v rozhovoru v Klajpedě.

Na bilancování svého působení v nejlepší lize světa a největších zážitků v ní si ještě chce nechat větší odstup. "Potřebuju čas, abych si to všechno uvědomil. Teprve před pár týdny jsem se rozhodl, že už tam nebudu pokračovat. Ale všeobecně to je splnění dětského snu a dokázání si, že tam dokážu hrát a vybudovat si respekt. Byla tam spousta momentů, NBA je emoční horská dráha a vím, že těch pozitivních momentů bylo víc," prohlásil historicky čtvrtý český hráč po Jiřím Zídkovi, Jiřím Welschovi a Janu Veselém, který do NBA pronikl. V uplynulé sezoně jej následoval Vít Krejčí.

Barcelona announced Tomas Satoranskyhttps://t.co/eb0VbKas1x — Sportando (@Sportando) July 4, 2022

Právě s kamarádem Veselým se minuli ve Washingtonu a teď si splní touhu potkat se po reprezentaci i na klubové úrovni. "Komunikovali jsme. Každý za sebe jsme spíš informovali toho druhého, že tam ta možnost je. Když viděl, že se chystám zpátky do Evropy, tak podle mě cítil tu potřebu mi říct, že by chtěl do Barcelony a ujistit se, že já do Barcelony zamířím taky. Samozřejmě to nebyl hlavní z těch důvodů, ale určitě nás to lákalo spolu takhle hrát. Takže já jsem rád, že to nakonec vyšlo," uvedl Satoranský.

Hodně se těší i na spolupráci s litevským trenérem Šarunasem Jasikevičiusem. "Myslím, že je to obrovské jméno, trenérsky i hráčsky, evropského i celosvětového basketbalu. Je to velký charakter, zároveň jsem nikdy neměl takhle, řekněme, bláznivého trenéra. Moc se těším, podle mě já i Veseláč takového trenéra potřebujeme. Motivuje k těm nejlepším výsledků, což je dobře. Na ten neustálý tlak se těším," prohlásil Satoranský.

V Barceloně, s kterou v roce 2015 vyhrál Španělský superpohár, by rád dosáhl na klubové úspěchy. "Byl to jeden z důvodů. Každý sportovec chce za sebou zanechat odkaz, který tvoří tituly a výhry. Tím chce být zapamatovatelný. Já toho v kariéře moc nevyhrál. Když jsem hrál dva roky v Barceloně, tak Real Madrid dost dominoval. Byl to i jeden z ambiciózních cílů, řekl jsem si, že je nejvyšší čas bojovat o tituly. V NBA je to těžší, největší motivací pro Barcelonu je získat euroligový titul," řekl.

Foto: Josef Vostárek, ČTK Zleva David Jelínek, Patrik Auda a Tomáš Satoranský.Foto : Josef Vostárek, ČTK

Přesun do Barcelony považuje rodák z Prahy za návrat prakticky domů. "Španělsko obecně je můj druhý domov. Strávil jsme tam sedm let, v Barceloně dva roky a hodně často se vracíme do Katalánska během léta. Samozřejmě je velká výhoda, že už umím jazyk. A že jsem tam hrál a mám, řekl bych, dobrý vztah a fanoušky. To je i jeden z důvodů, proč jsem chtěl, aby to byla Barcelona. Nejen proto, že je to ambiciózní klub, který chce všechno vyhrávat, ale i proto, že to vnímám jako domov," prohlásil.