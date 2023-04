NBA se dohodla s hráčskou asociací na podmínkách kolektivní smlouvy do roku 2030

Pracovní smlouva by měla vstoupit v platnost letos v létě a trvat do konce sezony 2029/30. Rok předtím bude mít každá ze stran možnost od kontraktu odstoupit.

Podle zámořských médií je mimo jiné součástí dohody komisionářem NBA Adamem Silverem propagovaný turnaj v průběhu sezony. Týmy by v rámci programu základní části od listopadu hrály skupinovým systémem a nejlepších osm by poté postoupilo do prosincového k.o. turnaje, jenž by vyvrcholil final four na neutrální půdě, pravděpodobně v Las Vegas.