Nymburk se v úvodu ujal vedení 6:0 a nepustil soupeře ani jednou do náskoku. Ke konci první čtvrtiny vedl už o 11 bodů, ale Mornar ještě do jejího konce snížil na 18:23. Na začátku druhé části na to zareagovali Sukhmail Mathon a Bell, ale hosté se vzápětí přiblížili na 24:27. Na snahu Nymburka o trhák v prvním poločase soupeř pokaždé odpověděl a držel se na kontakt za stavu 35:40.

„V první půli jsme nebyli v obraně tak pevní a dovolil jsme jim více snadných košů, než bychom chtěli. Ale i my jsme se dostávali ke snadným košům, když jsme hráli ve vysokém tempu. Bylo to hodně o nás. Když jsme hráli to, co trénujeme, tak jsme byli měli navrch,“ uvedl Bell.