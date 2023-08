Ocampo je rád za zkušenosti před únorovým startem boje o EuroBasket 2025

Češi potřebovali k postupu buď výhru Izraele, nebo úspěch Estonska o 24 a více bodů. Vyrovnanou bitvu vyhráli domácí 67:65 a slavili posun dál s Izraelci. "Izrael se snažil, ale byl si vědom jistoty postupu do semifinále. My se musíme soustředit na to, co se dá zlepšit, ne na to, co je mimo naši moc," řekl novinářům Ocampo.