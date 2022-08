Otazník nad Satoranským nemizí. Ve hře jsou domácí Chicago Hope a tři scénáře

Lídr národního týmu se zranil 19. srpna na turnaji v Hamburku při došlapu na nohu německého protihráče. Podrobil se vyšetření magnetickou rezonancí, o jehož detailech národní tým neinformoval, takže není jasné, jestli je poraněno jen kloubní pouzdro, nebo jsou zasaženy i vazy v kotníku.

Ve snaze dát se co nejvíc do kupy se ocitl i v každodenní péči specialisty z NBA, Navin Hettiarachchi přiletěl za Satoranským do Prahy. „Znají se už z Washingtonu, kde tenkrát zahájili spolupráci. Navin se zabývá urychlováním návratů na palubovku," řekl manažer národního týmu Michal Šob, podle nějž se i lékařský tým reprezentace a hráčův agent snaží mít čisté svědomí v tom, že pro jeho start na šampionátu udělali maximum.

„Využili jsme všech možných kontaktů, aby Tomáš měl co nejlepší péči. Nechci nic předjímat, nicméně intenzivní rehabilitace jde určitě správným směrem. Využíváme různé lasery, magnety, ale i prvky typu antigravitační běhátko, které ulevuje bolavé noze, a spoustu dalších speciálních přístrojů," uvedl Šob.

Satoranský absolvuje všechny léčebné kůry, které jsou k dispozici. „Snažili jsme se, aby nohu maximálně šetřil, takže drtivou většinu má doma a Navin se k němu prakticky nastěhoval. Říkali jsme si ze srandy, že jsme mu udělali doma nemocnici Chicago Hope," naznačil Šob

„Je to pro Tomáše psychicky i fyzicky velmi náročné, ale rozhodl, že to takhle podstoupí. Obětuje veškerý čas, energii a úsilí. Aktuálně asi nic jiného dělat nemůže. Když to trochu zlehčím, tak přijímá jen pozitivní diagnózy a odmítá jakékoliv skeptiky," přiblížil manažer rozpoložení českého rozehrávače, který se po šesti letech v NBA vrátil do Evropy a je čerstvou posilou Barcelony, která se o jeho zdravotní stav také hodně zajímá.

„Reprezentace je pro něj prioritou. Pozitivní okolí, hlavně rodina, která mu neskutečně pomáhá, ho žene směrem k tomu, že se to všechno zvládne a stihne. Co se bude dít pak v klubu, je teď věcí druhotnou," řekl Šob.