Pamětnice Vyoralová chce využít i druhou šanci

Jediná basketbalistka ze současné soupisky USK Praha pamatuje prvenství klubu v Eurolize před osmi lety. České šampionky i s Terezou Vyoralovou už tehdy pod vedením trenérky Hejkové zvládly doma na Královce oba zápasy a slavily historický triumf. Při návratu Final Four do české metropole by 29letá hráčka moc ráda zažila podobný úspěch.

Foto: David Taneček, ČTK Zleva Tereza Vyoralová z USK Praha, Kateřina Zeithammerová z Hradec Králové a Teja Oblak z USK Praha.

Článek „Tenkrát to byla moje první sezóna v USK a jako benjamínek jsem toho moc nenahrála, přesto mám z turnaje úžasný zážitek. Ráda vzpomínám," líčí Vyoralová, která letos dostane na palubovce daleko významnější roli. Je alternací na rozehrávce za slovinskou kapitánku Oblakovou. „Patřím do rotace sedmi, osmi holek, které potáhnou hru a ponesou zodpovědnost. Tlak domácího prostředí ale nevnímám, nervózní nejsem a moc se těším na divácké zázemí. Bude plná hala, fanoušci nás v tom nenechají," usmívá se Vyoralová. Sama bude mít v hledišti pro 2500 diváků i speciální podporu. Palce ji budou držet rodiče i celé rozvětvené příbuzenstvo, včetně bratra Tomáše, kterému vrcholí ligová sezona v Pardubicích. „Myslím, že by měli přijít všichni. Nejen v pátek, ale i potom v neděli, kdy snad budeme hrát až pozdě večer," vypráví s vědomím, že finále je na programu 18. dubna od 20 hodin. Foto: David Taneček, ČTK Tereza Vyoralová z USK Praha v akci během semifinále play off basketbalové ligy žen. „Každý se ptá, jestli to jdeme zase vyhrát. V roce 2015 jsme překvapily a využily pozice totálního outsidera. Letos v ní úplně nejsme, i když experti nejvíc věří Fenerbahce a já budu ráda, když se spletou," přemítá Vyoralová. Basketbalistky USK mohou počítat s uzdravenými Condeovou i Voráčkovou a první zápas je čeká zítra od 18 hodin proti tureckému Mersinu. „Bude to hodně těžké. Vedou domácí ligu, mají základní pětku plnou hvězd, takže si musíme dát pozor," uznává Vyoralová s tím, že ze sestavy soupeřek ční Grayová, nejužitečnější hráčka finále WNBA. Podle výsledků úvodního dne budou v neděli soupeřkami USK buď Schio či Fenerbahce. Basketbal Final Four Euroligy se vrací do Prahy. Hráčky USK chtějí vytěžit z domácího prostředí maximum