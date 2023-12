NBA a spor o „tajemství smaženého kuřete“. Hrozí soud o miliony

Nový rozměr. Jasně, oba týmy by rády do play off a v našlapané Východní konferenci NBA se každé vítězství zatraceně hodí. Jenže noční bitva mezi basketbalisty Toronto Raptors a New York Knicks bude zajímavá především díky dění mimo palubovku. Tahanice o údajně ukradené dokumenty se vleče už měsíce.

Foto: John E. Sokolowski, Reuters Ilustrační foto

Článek Není obvyklé, aby kluby řešily podobné sváry takto rázně. Když si Larry Tannenbaum, majitel Raptors, v polovině srpna otevřel dopis, s nelibostí zjistil, do jakého maléru se jeho organizace dostala. Knicks obvinili kanadský celek z krádeže informací. Jistý Ikechukwu Azotam, bývalý zaměstnanec Knicks a téměř renesanční člověk, který si vyzkoušel všemožné pozice od videokouče až po specialistu na rozvoj jednotlivců, měl totiž uloupit přes tři tisícovky nejrůznějších dokumentů. Proč? V té době měl totiž nakročeno právě do Toronta, kam rádoby nenápadně přeposílal jeden firemní email za druhým. Videorozbory, „návody“ na bránění jednotlivých basketbalistů, popisy herních systémů ostatních celků. Knicks tvrdí, že Azotam porušil jak mezinárodní, tak federální právo, a žádají mimo jiné pro Raptors pokutu ve výši pěti milionů dolarů. Žaloba má pěkných jedenadvacet stránek. Jenže Kanaďané popsanou historku okamžitě popřeli. A po třech měsících stále není jasno, jak spor dopadne. Basketbal Basketbalistu Giddeyho kvůli podezření ze vztahu s nezletilou vyšetřuje policie Otázkou je, jestli byly zmíněné dokumenty skutečně soukromé a tajné. „Můžete vlastnit informaci, jak některý basketbalista hraje?“ přemítal pro ESPN právník Patrick Hammon, který se specializuje na spory o obchodní tajemství. „Vždyť nejde o recept na smažené kuře z KFC nebo o složení Coca-Coly. Něco takového tu ještě nebylo.“ „Bezprecedentní případ,“ vyjádřil se i Masai Ujiri, klubový prezident Raptors. „Je to poprvé, co se týmy NBA navzájem žalují. Z toho si udělejte obrázek.“ Ale pravdu nemá. Rok 1977, opět v tom byli shodou okolností zamotaní Knicks, jen v opačné pozici. Tehdy je k soudu hnali dnešní Brooklyn Nets, kterým newyorští kolegové hodlali zabránit ve stěhování z Long Islandu do New Jersey. Basketbal Jokič triple doublem pomohl basketbalistům Denveru k třetí výhře v NBA za sebou Téměř padesát let starý případ skončil dohodou, ten současný k něčemu podobnému zatím nesměřuje. Newyorčané tvrdí, že Raptors získali nabytím informací sportovní výhodu. „Ve skutečnosti ale půjde spíš o to, jestli Knicks zvládnou dokázat, že někdo se dostal k dokumentům, ke kterým neměl mít přístup,“ vysvětluje Hammon. Z Toronta logicky zní, že Azotam operoval jen s údaji, které měl volně k dispozici. Ostatně s podobnými daty dnes pracuje každý klub. Existuje spousta agentur, od nichž si můžete na zakázku nechat vyrobit libovolné statistické výpisy a rozbory. Navíc týmy mají rovněž přístup ke kompletním nahrávkám všech zápasů. „Obchodním tajemstvím není samotný produkt, ale výrobní proces,“ opakuje Hammon. „Jistě, některé informace vám můžou krátkodobě pomoci, ale nejedná se o žádný algoritmus. Knicks budou mít u soudu velké problémy.“ V noci na sobotu půjde o víc než jen o jeden výsledek dlouhé základní části. Obě mužstva budou chtít dokázat, že pravda je na jejich straně. A na hřišti máte aspoň jistotu, že přetahovaná poměrně brzy skončí a s jasným výsledkem. Basketbal Basketbalový Dallas Mavericks podle médií změní majitele

