Jokič triple doublem pomohl basketbalistům Denveru k třetí výhře v NBA za sebou

Houston sice v této sezoně už dvakrát nad Denverem vyhrál, ale tentokrát mu Nuggets nedali šanci. Dvouciferný náskok hlídali až do konce. Pomohl jim k tomu i návrat rozehrávače Jamala Murraye, který chyběl minulých 11 zápasů kvůli zranění.

Orlando využilo zaváhání Philadelphie na hřišti New Orleans, kde Sixers i kvůli absenci své nemocné hvězdy Joela Embiida prohráli 114:124 a klesli na čtvrté místo tabulky za Milwaukee a právě Magic. Orlando ve Washingtonu potvrdilo velmi dobrou formu a už od první čtvrtiny si šlo za osmou výhrou v řadě. Je tak jedinou výhru od vyrovnání klubového rekordu z roku 1994 v počtu vítězných zápasů za sebou.

„Na tohle vůbec nesmíme myslet. Je třeba jít zápas od zápasu, soustředit se na detaily. To je to, co nám přineslo tuhle šňůru. Jak začneme řešit něco jiného, začneme prohrávat,“ upozornil hráč Orlanda Jalen Suggs. Magic trefili v zápase 17 trojek a celkově stříleli s úspěšností 60 procent. Franz Wagner dal 31 bodů, což je pro něj nejvíce v této sezoně. Cole Anthony přidal 25 bodů.