Peterka stihl v sobotu návštěvu svatby na Slovensku a zářil proti Chorvatsku

Netušil, díky čemu mu zápas střelecky tak vyšel. "To kdybych věděl, dělám to před každým zápasem. Dneska se to tak sešlo, že jsem mohl odehrát nejhorší nebo nejlepší zápas v reprezentaci. V úvodu jsem nemohl chytit rytmus. Pak jsem se do toho dostal. V prvním poločase jsem se ještě necítil dobře, ale ve druhém jsme se zvedli týmově a i já už se cítil líp. Tam už padlo všechno," prohlásil Peterka.

Možnost navštívit svatbu pro něj znamenala po pátečním duelu s Bulharskem příjemné odreagování. "Byli jsme na svatbě našich kamarádů s mojí snoubenkou, užil jsem si to samozřejmě s mírou. Věděl jsem, že dneska hrajeme. Jak je vidět, tak to pomohlo, takže před každým zápasem budu muset na nějakou svatbu. Zpět na hotel jsem přijel kolem jedné hodiny odpoledne," popsal Peterka.

Češi v průběhu druhé čtvrtiny prohrávali až o 11 bodů. "Nehráli jsme dobře. Ale důležité bylo, že nás Dave (Jelínek) před poločasem dostal na dostřel. V šatně jsme si řekli, co musíme zlepšit, a druhý poločas jsme začali líp. Chytili jsme se, začali jsme líp bránit, v útoku se dařilo, padaly trojky, půjčovali jsme si míč. Takže dobrý výkon proti silnému soupeři," pochvaloval si zlepšení.

Byl spokojený s oběma úvodními testy před ME, jak proti Bulharsku, tak s Chorvaty. "Ukázaly nám, co musíme zlepšit, a i to, že jsme na dobré cestě a máme na čem budovat. Myslím si, že jsme nezačali první zápas s Bulharskem dobrou obranou. Ale byl to první zápas, byli jsme spolu jen chvilku. Zlepšujeme se i v útoku, bude to jen lepší. Doufám, že formu načasujeme správně," podotkl.

"Ještě musíme zlepšit obranu, komunikaci v ní a hlavně obranu pick and rollu. V útoku ještě lepší sparing. Na druhou stranu si myslím, že dobře běháme do útoků, hrajeme náš styl, kdy se snažíme rychle vytvářet střelecké pozice a dokážeme dobře najít spoluhráče. V prvním zápase jsme měli 30 asistencí, teď 24. To jsou dobrá čísla," uvedl Peterka.

Vedle něj zaznamenali v zápase dvouciferný počet bodů také Jaromír Bohačík (15), Patrik Auda s Davidem Jelínkem (oba 11) a Vojtěch Hruban s Tomášem Satoranským (oba 10). "To je také jedna z našich zbraní. Prakticky každý hráč může vyniknout a podpořit tým. Jedině dobře, čím víc hráčů se bude chytat, tím budeme nebezpečnější pro soupeře. Prakticky všichni můžou hrát. Ne nadarmo se říká, že jsme asi v nejsilnější sestavě za poslední roky. A to jsme dneska hráli bez Víti (Krejčího) a Ondry Balvína," podotkl Peterka.

Výhra nad soupeřem s třemi hráči z NBA v kádru je podle něj dobrá pro sebedůvěru. "Je to jenom příprava, ale každá výhra se počítá. Chorvati jsou už také kompletní a oni jsou jeden z našich potenciálních soupeřů do osmifinále (mistrovství Evropy). Každá taková výhra zvedne náladu, máme na čem stavět," prohlásil Peterka.