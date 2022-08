Opravdu dlouho jsem o tom snil, řekl Satoranský k renovaci hřiště na Pražačce

"S tou myšlenkou jsem si pohrával delší dobu, řekněme od té doby, co jsem v NBA. Věděl jsem, že hráčská asociace vyrovná investici hráče do výše pětadvaceti tisíc dolarů, což nabízejí ve své programu. Nechal jsem se inspirovat jinými hráči z NBA, jako byli můj spoluhráč Kristaps Porzingis, Luka Dončič, Janis Adetokunbo, Zaza Pachulia. Doufal jsem, že se tohle může podařit i v Česku, a opravdu dlouho jsem o tom snil," řekl Satoranský novinářům.

U finálního designu měl slovo. "Spíš jsem schvaloval návrhy a porovnával je mezi sebou. Výsledný design se mi líbil nejvíc, shodlo se nás na tom víc lidí. Řešili jsme to z basketbalové perspektivy, aby byly vidět lajny. Nesmělo to být zase až tak moc cool, aby hráči neviděli, jestli střílí za trojkou. Nakonec to vyšlo skvěle," pochvaloval si.

Inspirací byl slavný Rucker Park v newyorském Harlemu. "Doufejme, že to může jít ve stopách tohohle legendárního newyorského hřiště. Já myslím, že nejdůležitější pro nás bylo přitáhnout co nejvíc lidí k basketbalu a sportu obecně. A třeba inspirovat i jiné projekty. Jsou tu Honza Veselý, Víťa Krejčí, Patrik Auda, což je zajímavé, že jsou z různé části republiky. Tak uvidíme, jestli je nějaký takový nápad nebude inspirovat," podotkl.

Sám v Rucker Parku ještě nebyl. "Ale viděl jsem spoustu legendárních videí. Když tam dal K.D. (Kevin Durant) přes šedesát bodů v jednom zápase, nebo když tam začal hrát Kobe Bryant. Streetbal byl s NBA hodně propojovaný. Rafer Alston byl jeden z prvních hráčů, který hrál jak na AND1 Mixtape Tour, tak NBA. Když jste malý, tak to žerete o dost víc. Kluk z Čech, z Evropy se na tyhle Mixtapy díváte. Streetbal a basket byl takový životní styl a jsem rád, že ho můžu podpořit a dát tu lásku k němu tady v Praze," prohlásil.

Pražačka pro něj bylo místo, kde se mohl porovnávat se soupeři. "Měl jsem koš i přímo za barákem v mojí základní škole Jiřího z Lobkovic. Moc se tam nemohlo, ale znal jsem se dobře se správcem, který mě vždycky pouštěl. Byla tam umělá tráva, vlastně většina hřišť je v Praze multifunkčních s ne příliš vhodným povrchem pro basket. Nebo je někde pod košem branka, že ani nemůžete pořádně zadunkovat. Takže i v tomhle je tohle hřiště super," podotkl.

Na Pražačku kdysi dovedl i reprezentačního spoluhráče a aktuálně nového parťáka v Barceloně. "Dokonce jsem sem jednou přitáhnul i Honzu Veselého, když u mě jednou v Praze asi týden byl. Hrával jsem tu často s mojí komunitou kamarádů, kteří jsou všichni baskeťáci. Člověk si po sezoně strašně rád zatrénuje venku s muzikou, je to taková svoboda," uvedl Satoranský.

Streetbal jej vždycky bavil. "Jsem hodně soutěživý, takže jsem byl docela dobrý. Ale když vidím dneska hráče, kteří hrají tři na tři na olympiádě, musel bych nabrat tak osm kilo, abych tolik nedostával. Ale my basketbalisti si na streetbal vždycky věříme, to je stejné jako jako šestkoví volejbalisti na beach. Myslím, že taková sestava Paťa Auda, já a Veseláč by nemusela udělat ostudu. Ale na tohle prostě není čas, v létě se všichni většinou věnujeme rodinám. Možná bude po konci kariéry," podotkl.

Je rád, že má na uskutečněnou rekonstrukci na Pražačce pozitivní ohlasy. "Co jsem ukazoval fotky kamarádům a rodině, všem se to moc líbilo. I ohlasy na sociálních sítích a z basketbalové komunity byly pozitivní. Teda je fakt, že některé hlasy byly i skeptické, protože oni se to zdejší hřiště snažili udržovat i v průběhu let. Ale pochopili, že to děláme pro celý basketbal, a věřím, že i tihle lidé budou nadšení a budou sem rádi chodit," podotkl.

Slavnostního otevření si užil i s rodinou a po hřišti pobíhala i jeho tříletá dcera Sofia Gia. "Je nadšená ze všeho nového. Začíná si nacházet cestu k basketbalovému míči, takže jí se nejvíc líbí ty malovánky, ale jsem rád, že se mohla jako jedna z prvních proběhnout na tom hřišti," uvedl.